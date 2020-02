Speciál s českou humanitární pomocí zamířil do Wu-chanu

Letadlo, převážející mimo jiné i českou humanitární pomoc Číně, odstartovalo v neděli ráno z Vídně. O vyslání 4,5 tuny zdravotnického materiálu rozhodla vláda. O odletu informoval ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). „Celkem 4,5 tuny zdravotnického materiálu od českých výrobců bude využito přímo v nemocnicích. Zastavit šíření koronaviru a pomoci postiženým oblastem je naší lidskou povinností,” uvedl ministr na Twitteru. Vláda se rozhodla vyslat do Číny roušky, dezinfekční a hygienické prostředky. Další humanitární materiál do speciálu, jehož vyslání spolufinancuje Evropská unie, poskytly města, kraje, firmy, ministerstvo zahraničních věcí, Smíšená česko-čínská komora vzájemné spolupráce a Kancelář prezidenta republiky. Letadlo mířící přímo do epicentra epidemie v čínském Wu-chanu veze i humanitární pomoc poskytnutou Rakouskem, Maďarskem a Slovinskem.