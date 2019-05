Sparta uctí Šuralovu památku speciálními dresy, pak je vydraží

Fotbalisté pražské Sparty uctí v sobotním úvodním utkání nadstavby první ligy proti Ostravě památku reprezentanta a svého bývalého kapitána Josefa Šurala, jenž v pondělí zahynul v Turecku při autonehodě. Hráči vyběhnou k zápasu ve speciálních dresech, které pak půjdou do dražby a výtěžek bude věnován rodině zesnulého útočníka. Před utkáním se bude držet minuta ticha. Sparta o tom informovala na svém webu. Základní jedenáctka sparťanů vejde na trávník v dresech se Šuralovou jmenovkou a číslem 23, které fotbalista nosil, než v zimě odešel z Letné do Alanyasporu. Na prsou budou mít nápis "Nezapomeneme" místo v této sezoně tradiční výroční číslovky 125. Ve speciálních dresech Pražané absolvují předzápasový ceremoniál včetně minuty ticha, utkání pak odehrají ve vlastních sadách. Po zápase celý tým jedenáctku dresů s číslem 23 podepíše a speciální edice půjde do dražby. Její výtěžek bude věnován Šuralově rodině. Dvacetinásobný reprezentant po sobě zanechal manželku a dvě dcery, jedné je pět let a druhé teprve tři měsíce.

Šural zemřel v pondělí v nemocnici poté, co minibus, kterým s dalšími šesti spoluhráči z Alanyasporu cestoval ze zápasu na hřišti Kayserisporu, sjel ze silnice a otočil se. Český hráč podle tureckých médií vypadl z vozu a utrpěl mnohačetná zranění. Nehodu údajně zavinil řidič, jenž usnul za volantem. Pohřeb bude mít Šural v neděli v Brně, kde začínal s fotbalem. Minutou ticha uctí hráčovu památku před sobotním domácím utkáním se Slavií i Liberec, kde ofenzivní záložník či útočník získal v roce 2012 svůj jediný ligový titul.