Sparta po porážce v derby se Slavií odvolala trenéra Ščasného

Zdeněk Ščasný už není trenérem fotbalistů Sparty. Vedení klubu ho kolo před koncem základní části ligy kvůli špatným výsledkům odvolalo. Mužstvo zatím povede dosavadní asistent Michal Horňák. Skandování „Ščasný ven" se z tribun na Letné ozývalo dlouho, jeho pozici ale definitivně zlomily poslední dva zápasy - nečekaná domácí porážka 1:3 s předposlední Karvinou a středeční prohra 0:3 v derby se Slavií v semifinále poháru.

Jednašedesátiletý Ščasný končí ve Spartě potřetí. Poprvé ji vedl na konci 90. let, kdy s ní získal dva tituly. Na Letnou se poté vrátil na jaře 2015 a dovedl mužstvo k druhému místu v lize a do čtvrtfinále Evropské ligy. V září 2016 byl rovněž po prohře v derby odvolán a do klubu se o rok později vrátil jako sportovní ředitel. Z této role se po Hapalově odvolání přesunul zpět na lavičku.

48letý Michal Horňák je klubovou legendou. Se Spartou získal celkem 10 titulů, první tři ještě v Československé lize, ten jubilejní desáté pak v roce 2001. V realizačním kádru doposud působil jako asistent Zdeňka Ščasného.