Soukromá divadla se po Zaorálkovi obrátila na Babiše

Majitelé soukromých pražských divadel uvádějí, že jejich jednání s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem (ČSSD) zkrachovala a obrátili se na premiéra Andreje Babiše (ANO). Uvedla to Frekvence 1 a ČTK to potvrdil majitel Divadla Broadway Oldřich Lichtenberg. Ten s dalšími provozovateli soukromých scén o Velikonocích vyzval Zaorálka k rezignaci. Vadí jím, že z miliardy schválené vládou na pomoc kultuře nepůjde nic do sektoru, který nepobírá dotace. Ministr kritiku odmítl a uvedl, že vláda bude diskutovat i o podpoře podnikatelů v kultuře.

Babiš podle Lichtenberga chce po divadelnících vyčíslení škod. V případě Divadla Broadway vyčíslil sumu, kterou musí za šest měsíců zaplatit na energiích, nájmu a pevných poplatcích, na skoro šest milionů korun. Lichtenberg tvrdí, že Zaorálek likviduje segment kultury, který nepobírá dotace.