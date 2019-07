Soudní dvůr EU: ČSA jsou povinné poskytnout náhradu za zpoždění letu, který neprovozovaly

České aerolinie mají zaplatit odškodné za zpoždění letu, který samy neprovozovaly. Rozhodl o tom Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku. České aerolinie prodaly letenky z Prahy do Bangkoku. Druhou polovinu letu, která nabrala zpoždění, ale pro ně provozovala společnost ze Spojených arabských emirátů. "České aerolinie jsou povinné poskytnout náhradu za škody vzniklé významným zpožděním, ke kterému došlo v rámci letu s mezipřistáním směřujícího do Bangkoku," řekl Balázs Lehóczki ze Soudního dvora Evropské unie.

Pasažéři zakoupili na jednu rezervaci let z Prahy přes Abú Dhabí do Bangkoku. První let zajišťovaly České aerolinie a byl bez komplikací. Druhý let se ale zpozdil o 488 minut. Protože je Česká republika součástí Evropské unie, vztahuje se na její letecké dopravce nařízení Evropského parlamentu o pravidlech náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě. To, že druhý let zajišťovala cizí společnost Etihad Airways, podle rozhodnutí soudu nehraje roli.