Kriminalisté navrhli obžalovat libereckou soudkyni Lenku Zhoufovou kvůli tomu, že nezákonně držela zadrženého muže ve vazbě. Uvedl to server iROZHLAS.cz. Soudkyně údajně nedodržela termín pro prodloužení vazby. O jejím prodloužení rozhodla až po zákonném termínu a na rozhodnutí napsala dřívější datum. Zhoufová už za to byla dříve kázeňsky potrestána. Nyní jí hrozí až pět let vězení, policie ji viní ze zneužití pravomoci úřední osoby.