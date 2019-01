Soudci zřejmě upraví svůj etický kodex

Soudci zřejmě upraví a rozšíří svůj etický kodex. Reagují tak i na kauzu údajného ovlivňování justice ze strany Pražského hradu. Kodex by měl například dát soudcům vodítko, kdy se vyloučit z případu z důvodu podjatosti, nebo co dělat, když se někdo snaží ovlivnit jejich rozhodnutí. Potřebu podrobnějších pravidel dokládá aktuální kauza kolem prezidenta a jeho kancléře. Pražský hrad tvrdí, že nešlo o ovlivňování. Soudcovská unie teď osloví všechny soudce s otázkami, jak by si podobu dokumentu představovali. Chce totiž, aby se k němu příhlásilo co nejvíc soudců.

Prezident Miloš Zeman znovu odmítl, že by bývalému předsedovi Nejvyššího soudu Josefu Baxovi nabízel funkci výměnou za rozsudek. V televizi Barrandov prezident řekl, že se mu Baxa tímto tvrzením mstí za to, že jmenoval novým předsedou Nejvyššího správního soudu Michala Mazance. Baxovi vadilo, že Mazanec bude muset funkci za tři roky opustit kvůli věku. Zeman udajně Baxovi nabídnul lepší funkci výměnou za to, že ovlivní rozsudek v kauze nejmenování tří profesorů.