Soud zrušil opatření omezující volný pohyb a maloobchod. Budeme hledat řešení, reagoval ministr

Ministerstvo zdravotnictví bude hledat řešení, jak vyhovět soudu a současně zachovat opatření, která jsou klíčová pro omezení šíření epidemie. Diskusi považuje za právní, řeší jen formu přijatých opatření. ČTK to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Soud ve čtvrtek pravomocně zrušil od 27. dubna čtyři opatření omezující volný pohyb, služby a maloobchod. Byla podle něj nezákonná, protože je přijalo ministerstvo zdravotnictví a ne vláda Tím na sebe soud podle prezidenta Miloše Zemana vzal veškerou zodpovědnost za dopady na zdraví a životy lidí, a taky za české hospodářství. Soud dal vládě čas do pondělí, aby případně stihla tato opatření znovu přijmout, tentokrát ale už v zákonné podobě. "Budeme hledat takové řešení, abychom vyhověli soudu, a současně jsme zachovali opatření, která jsou z epidemiologického hlediska klíčová pro zamezení šíření epidemie, a nadále jsme pokračovali v jejich postupném uvolňování dle nastíněného plánu," uvedl ministr. Smysl mimořádných opatření je podle něj jasný. "Chceme ochránit naše občany před epidemií, to je neoddiskutovatelné. A na číslech vidíme, že opatření zafungovala," dodal. Městský soud v Praze podle něj řešil zejména formu, jakou byla přijata. Jedná se o právní diskusi. Nyní rozhodnutí soudu podrobně analyzujeme, dodal Vojtěch.

Opozice: Rozhodnutí soudu o vládních opatřeních potvrzuje obavy

Soudní rozhodnutí o zrušení čtyř opatření ministerstva zdravotnictví podle opozice potvrzuje předchozí obavy, že si vláda ANO a ČSSD v boji s epidemií nového typu koronaviru počíná protizákonně. Předseda ODS Petr Fiala ČTK napsal, že verdikt dokládá neschopnost vlády. Šéf Pirátů Ivan Bartoš s odkazem na některé výroky soudu uvedl, že na stejná rizika upozorňovala jeho strana od počátku. Zaznívají i výzvy k rezignaci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) či celého kabinetu. Lidovecký poslanec Marek Výborný doufá, že vláda nebude proti rozhodnutí podávat kasační stížnost, ale zhodnotí všechna zrušená opatření a ta, jejichž zachování považuje za důležité, převede do režimu krizového zákona. Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura ČTK napsal, že rozhodnutí neznamená, že by daná omezení nebyla ve své době účinná a nutná.