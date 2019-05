Soud zprostil čtyři lidi obžaloby z praní špinavých peněz z lihu

Okresní soud ve Zlíně zprostil obžaloby otce a exmanželku šéfa lihové mafie Radka Březiny. Do vězení nepůjdou ani dvě Březinovy sekretářky. Čtveřice se měla podle obžaloby podílet na praní špinavých peněz z nelegálního podnikání s nezdaněným lihem. Celkem šlo o půl miliardy korun. Podle obžaloby se snažili peníze legalizovat vklady do bank a nákupem cenných papírů a nemovitostí. Za to jim hrozilo jim až osmileté vězení. Všichni obžalovaní se k manipulaci s penězi doznali. Nevěděli prý ale, že vysoké částky pocházejí z trestné činnosti. Radek Březina si už odpykává třináctiletý trest.