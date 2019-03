Soud zamítl Dukovu žalobu na brněnská divadla

Městský soud v Brně zamítl žalobu kardinála Dominika Duky podanou kvůli kontroverzním divadelním hrám na brněnské Centrum experimentálního divadla (CED) a Národní divadlo Brno. Duka a jeho právník Ronald Němec, který se k žalobě připojil, žádali omluvu za zásah do svých osobnostních práv. Podle soudce Ondřeje Sekvarda o zásah do práv nešlo. Rozsudek není pravomocný, žalobci se chtějí odvolat. "Oni se cítili uraženi, protože jejich reprezentant církve, ať už to byl Jan Pavel II. nebo Ježíš Kristus, byl zobrazen řekněme pro ně dehonestačně, ale na jejich právech se to neprojevilo. Oni nejsou nijak omezeni v další svojí činnosti praktikování víry," řekl soudce. Doplnil, že kdyby byl ve hře zobrazen Duka nebo Němec, mohli by se domáhat ochrany.

Soudce doplnil, že ve hře šlo o alegorie a nikdo netvrdil, že muž, který v dramatu znásilňuje muslimku, je Ježíš Kristus. Podle něj šlo o symboly. "Nešel bych na ni ani zadarmo, ale není to o tom, že já bych měl posuzovat vkus publika," uvedl mimo jiné soudce Sekvard. Žaloba se týkala uvedení her režiséra Olivera Frljiče Prokletí a Naše násilí a vaše násilí na přehlídce Divadelní svět. Postup divadla podle kardinála silně zasáhl do jeho vyznání. Inscenace loni vyvolaly vlnu negativních reakcí. Některým lidem vadila jejich údajná obscenita a způsob zobrazování křesťanských symbolů. Právní zástupce experimentálního divadla Michal Šalomoun namítal, že žaloba je plná pocitů a úvah, s nimiž lze obtížně polemizovat.