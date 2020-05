Soud v Liberci zprostil všechny obžalované v korupční kauze, včetně hejtmana Půty

Soud v Liberci zprostil všech 12 obžalovaných lidí a čtyři firmy v korupční kauze spojené s dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany (GEPO) za téměř 100 milionů korun. Obecně prospěšná společnost na ně chtěla čerpat evropské dotace přes ROP Severovýchod, vyplaceno nebylo nic. Mezi obžalovanými byl i hejtman kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Obžaloba ho vinila z toho, že v roce 2013 po nástupu do funkce hejtmana přijal úplatek a zneužil pravomoc veřejného činitele. Státní zástupce pro něj navrhoval pět let vězení. Půta to od počátku odmítal. V obžalobě podle něj nebyly vůči němu žádné důkazy. Stěžejní část případu se týká téměř dokončené rekonstrukce kostela sv. Máří Magdalény za 65 milionů. Přes ROP Severovýchod měl projekt příslib dotace zhruba 55 milionů. Podle obžaloby mělo být výběrové řízení zmanipulované a zakázka předražená o 17 až 24 milionů. Policie vycházela ze znaleckého posudku, který ale zpochybnily tři oponentní posudky. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce se na místě odvolal.

Straničtí kolegové ze Starostů pro Liberecký kraj chtějí hejtmana Martinu Půtu znovu postavit do čela kandidátky pro podzimní krajské volby. Celou dobu věřili Půtovu přesvědčení, že je nevinný.