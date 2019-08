Soud v Británii poslal za moderní otrokářství do vězení dva Čechy

Britský soud poslal ve středu do vězení dva Čechy, které shledal vinnými z obchodování s lidmi a moderního otrokářství. Informoval o tom server Kent Online. Staršího z vůdců zločinecké skupiny, jejíž oběti pocházely z Česka a ze Slovenska, poslal soud do vězení na osm a půl, mladšího na čtyři a půl roku. Osmačtyřicetiletý otec s šestadvacetiletým synem, kteří žili v Kentu na jihu Anglie, podle soudu hledali v Česku a na Slovensku více než deset let zranitelné lidi - bezdomovce či lidi závislé na alkoholu a drogách. Nabízeli jim dobře placenou práci a bezplatné ubytování v Británii. Při zásahu v květnu 2018 policisté osvobodili celkem 12 lidí, které odsouzení nutili vykonávat těžkou fyzickou práci někdy až 36 hodin v kuse. Odměnu za jejich práci si z větší části nechávala nyní odsouzená dvojice. Své oběti muži také bili a nutili je žít v nevyhovujících podmínkách. Soudce Rupert Lowe odhadl, že 48letý odsouzený si vydělal za jedenáct let trestné činnosti asi 900.000 liber (25,4 milionu korun).