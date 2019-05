Soud uložil Nizozemcům za zbití číšníka šest a pět let vězení

Bratry Armina a Aräshe Nahviovy z Nizozemska, kteří loni napadli a brutálně zbili číšníka v centru Prahy, poslal soud do vězení na šest a pět let. Uznal je vinnými z těžkého ublížení na zdraví a z výtržnictví, nikoliv z pokusu o vraždu. Uložil jim také desetileté vyhoštění z Česka a povinnost společně uhradit zraněnému muži přes 1,8 milionu korun. Verdikt není pravomocný. Sourozenci si ponechali lhůtu pro případné odvolání, státní zástupkyně se v jejich neprospěch odvolala rovnou.

Dvaatřicetiletý Aräsh a o tři roky mladší Armin přicestovali do české metropole s dalšími pěti přáteli na rozlučku se svobodou. Incident, který zachytily kamery, se stal 21. dubna 2018. Spor mezi skupinou turistů a obsluhou vznikl kvůli tomu, že si cizinci do podniku přinesli vlastní alkohol a odmítali odejít. Z následné bitky vyšel nejhůře jeden z číšníků, který přispěchal na pomoc manažerovi restaurace. Po útoku zůstal ležet v bezvědomí s komplikovanými zlomeninami lebky a s krvácením do mozku. Případu značnou pozornost věnovala přední nizozemská média, z nichž některá do Prahy vyslala i zvláštní zpravodaje.