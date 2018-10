Soud s mužem, který napadl Kvitovou, byl odročen

Krajský soud v Brně čtením obžaloby zahájil hlavní líčení s Radimem Žondrou, obviněným z napadení tenistky Petry Kvitové. Žondra podle žalobce Kvitové předloni v prosinci v bytě v Prostějově vážně pořezal levou ruku. Muži za vydírání a přečin porušování domovní svobody hrozí až 12 let vězení, vinu popírá. Podle státního zástupce Ivana Hrazdiry se muž dostal do bytu Kvitové pod falešnou záminkou, že jde provézt revizi kotle. V bytě ji ale napadl a vážně pořezal na ruce. Kvitová se podrobila komplikované operaci šlach všech prstů a několika nervů, k tenisu se dvojnásobná wimbledonská vítězka vrátila po pěti měsících. Od té doby získala šest titulů. "Tohoto skutku jsem se nedopustil, nikdy v životě jsem ji neviděl, kromě televizních přenosů," uvedl ve své výpovědi Žondra. Řekl, že ani neví, kde Kvitová bydlí, v místě jejího bydliště se nenacházel. "O sport se zajímám všeobecně, sleduji i tenis i hru Petry Kvitové, patří jí dík za to, co všechno předvedla," uvedl obžalovaný.

Soud ponechal Radima Žondru ve vazbě. Hlavní líčení bylo odročeno na 8. a 9. ledna.