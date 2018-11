Soud rozhodl, že volby ve Strakonicích jsou neplatné

Obecní volby ve Strakonicích jsou neplatné, rozhodl soud. Došel k závěru, že vítězná Strakonická Veřejnost narušila předvolební kampaň. Podle stížnosti, kterou podal jeden z neúspěšných kandidátů do zastupitelstva Karel Jánský, byla v radničním zpravodaji i na výlepových plochách hnutí Strakonická Veřejnost zvýhodněno. Do nových voleb a ustavení nového zastupitelstva by měl město řídit dosavadní starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost) s radou, byť s omezenými pravomocemi.