Soud rehabilitoval nespravedlivě vězněného generála Milana Píku

Městský soud v Praze rehabilitoval generála Milana Píku za jeho neoprávněné věznění komunistickým režimem koncem 40. let. Podle soudkyně je to jediná možná reakce na křivdy způsobené totalitním režimem. Podle komunistické obžaloby připravoval v roce 1948 únos z vězení svého otce, později popraveného generála Helidora Píky. Ve vazbě strávil Píka mladší čtvrt roku. Po smrti Milana Píky letos na jaře požádala o soudní rehabilitaci jeho dcera Dagmar Sedláčková.

Někdejší válečný veterán britského Královského vojenského letectva (RAF) Milan Píka byl v listopadu 1948 vzat do vazby a obžalován z přípravy únosu svého vězněného otce. V únoru 1949 jej soud pro nedostatek důkazů zprostil obžaloby a propustil na svobodu. Píka byl ale vyhozen ze studií práv i z armády a měl problémy s úřady. Odstěhoval se na Slovensko, kde 20. března 2019 zemřel. V roce 1970 byl Milan Píka rehabilitován morálně a o 20 let později povýšen do hodnosti plukovníka. V roce 2014 jej slovenský prezident Ivan Gašparovič a český prezident Miloš Zeman současně povýšili do hodnosti brigádního generála. Byl tedy jediným generálem dvou armád - české a slovenské. Jeho otec Heliodor Píka byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen k trestu smrti. Se synem Milanem mohl strávit poslední noc před svou popravou 21. června 1949 v borské věznici. Milan poté dlouhá léta bojoval za rehabilitaci nejen svého otce, ale i dalších popravených či vězněných vlastenců a vojáků. Na soudní líčení se dostavila Galina Vašová, dcera prokurátora Karla Vaše, který v roce 1949 poslal Heliodora Píku na šibenici. Uvedla, že přišla podpořit očištění Milana Píky. S Milanem Píkou se setkala krátce před jeho smrtí při natáčení dokumentárního filmu Křišťálový fantom.