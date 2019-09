Soud potvrdil bývalému tajemníkovi SPD za nenávistné výroky podmíněný trest

Odvolací pražský městský soud potvrdil bývalému tajemníkovi SPD Jaroslavu Staníkovi roční podmínku za nenávistné výroky o homosexuálech, Romech a Židech. Ty pronesl v říjnu 2017 v prostorách Poslanecké sněmovny. Podle státní zástupkyně tak podněcoval k nenávisti vůči skupině lidí. Staník taky musí zaplatit 70 tisíc korun. U soudu jakékoli trestné jednání odmítal. Tvrdil, že ve sněmovní restauraci slavil volební úspěch hnutí SPD. Připustil, že se s ostatními politiky bavil o menšinách. Popřel ale, že by je nějak slovně napadal. Bývalý tajemník SPD 24. října 2017 ve Sněmovně například uvedl, že "buzeranti a lesby jsou nemoc a měli by se střílet již po narození". Prohlásil údajně také, že by se homosexuálové, Romové a Židé měli posílat do plynu.