Soud poslal bývalého ředitele nemocnice na Homolce na devět let do vězení, rozsudek není pravomocný

Bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce Vladimír Dbalý by si měl odpykat devítiletý trest vězení. Navíc mu má propadnout majetek. Rozhodl o tom Pražský městský soud. Rozsudek je zatím nepravomocný. Podle něj Dbalý zmanipuloval spolu s dalšími obžalovanými dvě veřejné zakázky. Šestice ostatních obžalovaných si má odpykat odnětí svobody v délce od čtyř do osmi let, soudkyně Silvie Slepičková také rozdala peněžité tresty.

Dbalý a jeho někdejší náměstek Michal Toběrný podle rozsudku ovlivnili dvě nemocniční zakázky z roku 2009 - tendr na digitalizaci chorobopisů a nákup Leksellova gama nože. Do Dbalého kapsy šly údajně úplatky přesahující 27 milionů korun. Verdikt stanovil, že nemocnice by měla od obžalovaných získat zpátky jako náhradu škody téměř 63 milionů.