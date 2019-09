Soud osvobodil většinu obviněných v kauze přestavby kladrubského hřebčína

Tři lidé dostali peněžité tresty za údajnou manipulaci zakázek na opravy hřebčína v Kladrubech. Jeden z nich dostal také podmíněný trest. Dalších 14 lidí a pět firem soud obžaloby zprostil. Rozsudek ale není pravomocný. Podle obžaloby souvisela trestná činnost s první a druhou etapou obnovy hřebčína. Státní zástupce obžalované vinil z toho, že údajně způsobili škodu 12 milionů korun.

Obžalovaným hrozily různé tresty - podle podané obžaloby za pokus o poškození finančních zájmů EU a za přípravu dotačního podvodu až deset let vězení, za zjednání výhody ve veřejné zakázce a pletichy až osm let a za porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže až pět let.