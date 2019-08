Soud odmítl nárok Grandi Stazioni na 1,26 miliardy Kč

Obvodní soud pro Prahu 1 zamítl žalobu italské firmy Grandi Stazioni, která chtěla po Českých drahách (ČD) a Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) zhruba 1,26 miliardy korun kvůli ušlému zisku, který podle společnosti vznikl neprodloužením pronájmu hlavního nádraží v Praze. Firma měla historickou budovu pronajatou na základě dohody, podle které ji měla kompletně zrekonstruovat, což však v termínu neučinila. Podle soudkyně Heleny Marsové firma neprokázala, že by měla důvodný předpoklad prodloužení smlouvy. Rozsudek je nepravomocný, advokát společnosti Zbyšek Kordač se k případnému odvolání nevyjádřil. Soud zároveň přikázal Grandi Stazioni uhradit náklady protistran na soudní řízení, které se blíží 20 milionům korun.

Grandi Stazioni spravovala pražské hlavní nádraží do října 2016. Smlouvu ji kvůli nesplnění smluvních podmínek neprodloužil nový vlastník SŽDC, na kterou objekt při převodu všech nádražních budov v zemi od ČD přešel. Podle dohody s ČD z roku 2003 měla společnost do podzimu 2016 dokončit rekonstrukci nádraží včetně historické Fantovy budovy. Pokud by rekonstrukci zvládla dodělat, získala by právo na pronájem nádražních prostor na dalších 30 let. Za 13 let ale opravila jen část budovy a odbavovací halu nádraží, což vedlo k vypovězení smlouvy a přerušení rekonstrukce.