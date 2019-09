Soud: Homeopatie není zdravotní služba, není vědecky prokázaná

Homeopatie není podle Nejvyššího správního soudu zdravotní služba. V rozhodnutí soud píše, že její účinky nejsou vědecky prokázané a že nesplňuje právní definici zdravotní služby. Používání homeopatik to neomezí. Pokud ale homeopat nebo jiný léčitel pacienta oklame, spadalo by to podle soudu pod nekalé obchodní praktiky podle zákona o ochraně spotřebitele.

Justice konkrétně řešila pokutu 50 tisíc korun, kterou uložil Krajský úřad Zlínského kraje ženě za poskytování homeopatického poradenství. Pokutu potvrdilo ministerstvo zdravotnictví. Oba úřady vyšly z toho, že homeopatické služby naplňují definici zdravotní péče podle zákona, a může je tedy poskytovat pouze držitel oprávnění, které mu vydal krajský úřad. Krajský soud v Brně ale pak rozhodutí zrušil a věc se dostala až k Nejvyššímu správnímu soudu.