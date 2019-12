Soud: Čtveřice Čechů, které v roce 2015 unesli ozbrojenci v Libanonu, odškodné nedostane

Stát nemusí platit odškodné 40 milionů korun čtveřici Čechů, které v roce 2015 unesla skupina ozbrojených mužů v Libanonu. Pravomocně o tom rozhodl odvolací pražský městský soud. Neuznal tak žalobu, ve které muži tvrdili, že české instituce pochybily a mohly únosu zabránit. Podle předsedkyně senátu Jany Knotkové za způsobenou újmu mohli únosci. Žalobci s rozhodnutím nesouhlasí a zváží dovolání k Nejvyššímu soudu.

Žalobu k soudu podali čtyři z pěti unesených Čechů - advokát Jan Švarc, překladatel Adam Homsi a novináři Miroslav Dobeš a Pavel Kofroň, kteří v Libanonu zmizeli v roce 2015. V zajetí byli 199 dní. Muži tvrdili, že civilní rozvědka měla informaci, že se plánuje odveta za zatčení libanonského agenta Alího Fajáda, o jehož vydání požádaly Česko Spojené státy. Švarc zastupoval Fajáda v řízení před českými soudy. V den jejich návratu do vlasti byl z české vazby Fajád propuštěn. Tehdejší ministr obrany Martin Stropnický (ANO) krátce poté médiím potvrdil, že podmínkou propuštění pěti unesených bylo to, aby Česko Fajáda nevydalo do USA. Únos Čechů prověřovala také tuzemská policie, která případ odložila.