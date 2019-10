Soud bude jednat o rehabilitaci Milana Píky

Zinscenovaný politický proces s armádním generálem Heliodorem Píkou a jeho následná poprava 21. června 1949 patří spolu s případem Milady Horákové k nejhorším komunistickým zločinům. O záchranu legionáře a respektovaného diplomata se snažil mimo jiné i jeho syn Milan. Městský soud v Praze bude dnes jednat o rehabilitaci Milana Píky kvůli jeho vzetí do vazby v souvislosti s obžalobou z přípravy únosu otce z vězení v roce 1948. Když byl Heliodor Píka popraven, bylo jeho synovi 27 let. Nechybělo mnoho a hrozil mu možná podobný osud.

V listopadu 1948 byl Milan Píka vzat do vazby a obžalován z toho, že chystal otcův únos na Západ. "Byl jsem obviněn z přípravy otcova únosu. S kamarádem Rajmundem, synem generála Mrázka, jsme si povídali o tom, jak by bylo možné vysvobodit otce z vězení. Byly to spíš filmové představy. Vyšetřovatelé obsah našich rozhovorů znali...," vzpomínal Milan Píka v článku na serveru Vojenského historického ústavu. Proces s Heliodorem Píkou v lednu 1949 vyvolal v zahraničí velmi negativní ohlas, Milan byl následně v únoru obvinění zproštěn, formálně pro nedostatek důkazů. Poté byl ale režimem perzekvován, byl vyloučen ze studií a degradován. Někdejší příslušník RAF Milan Píka, který letos ve věku 96 let zemřel v hodnosti brigádního generála, měl zásluhu na tom, že v roce 1968 bylo obnoveno líčení, které jeho otce rehabilitovalo. Tehdy také vyšla najevo fakta o odpovědnosti žalobce Karla Vaše v souvislosti s Píkovou justiční vraždou.