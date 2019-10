Současná vláda asi nestihne prosadit zákon o dostupném bydlení, MMR ho předloží v prosinci 2020

Nový zákon o dostupném bydlení v Česku v tomto volebním období platit zřejmě nezačne. Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje návrh paragrafů vládě předložit v prosinci příštího roku. Sněmovna pak za tři čtvrtě roku do podzimních voleb 2021 normu nejspíš přijmout nestihne, takže by ji měl schvalovat až povolební kabinet a noví poslanci. ČTK to řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) je ale nutné problém s bydlením v Česku řešit rychle. Situaci v Česku ministryně označuje za bytovou krizi. Šéfky obou resortů se už několikrát sešly a o zákonu jednaly, kupředu se ale neposunuly, řekla ČTK Maláčová. Norma má mimo jiné usnadnit přístup k bydlení lidem se středním příjmem.

Podle statistického úřadu se ceny bydlení a energií od loňského září za rok v ČR zvedly o pět procent a nájemné o téměř čtyři procenta. V Praze se nájmy podle studie poradenské společnosti KPMG přiblíží v příštích letech cenám ve větších městech v Německu či Rakousku. Ceny nových bytů v metropoli od poloviny roku 2015 vzrostly podle údajů trojice developerů zhruba o 90 procent. Metr čtvereční v hlavním městě stál na konci června v průměru 107.700 korun, zjistila společnost Deloitte. Částky se zvedají i jinde v republice.

Babišova vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů ve svém programu slíbila zákon o sociálním bydlení. Loni od něj upustila a nahradila ho dotačním programem Výstavba. Obce od konce května do začátku října podaly 13 žádostí o celkem 114,4 milionu korun na sociální a dostupné byty. Podle odborníků na sociální problematiku se bytová nouze v Česku bez zákona nevyřeší.