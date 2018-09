Sociolog: Češi začali ve 20. století trávit čas hlavně u televize

Od vzniku Československa v roce 1918 se výrazně změnil způsob, jak Češi tráví volný čas. Zatímco dříve ho lidé věnovali hlavně rodině, přátelům a domácnosti, v současnosti ho mladí tráví nejvíc s chytrými telefony, starší generace pak u televize. Na změny ve využití volného času v posledních sto letech měly vliv technologie i politický režim a vývoj hospodářství. V rozhovoru s ČTK to řekl sociolog Jaromír Mazák z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Zřejmě nejvíc ovlivnil trávení volného času v posledním století vynález televize. Komerčně se začala využívat od 30. let 20. století nejdřív v USA, a postupně se dostávala do Evropy. V československých domácnostech se televizní přijímače začaly objevovat od 50. let. "Stala se z toho volnočasová aktivita číslo jedna a to trvalo celý zbytek 20. století," řekl Mazák. Televize se podle něj ve významu, který měla pro změnu životního stylu společnosti, dá srovnat se současnými chytrými telefony. Zhruba do 50. let nebyly běžné technologické vymoženosti, jako jsou vysavače, pračky či lednice, které dnes usnadňují a urychlují péči o domácnost. Jejich rozšíření podle sociologa znamenalo další změny v životním stylu lidí.