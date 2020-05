Sociálním službám by mohla kvůli dopadům nákazy chybět miliarda korun

Sociálním službám by kvůli dopadům koronavirové nákazy mohla chybět zhruba miliarda korun. Měly neplánované výdaje na ochranné pomůcky, testy či přesčasy a vypadly jim také příjmy za péči o klienty. Do problémů by se mohly v dalších měsících dostat hlavně denní stacionáře, denní centra a ambulantní pomoc. ČTK to řekl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) Jiří Horecký. Ministerstvo práce navrhovalo zvýšené výdaje a výpadek příjmů řešit mimořádnými dotacemi. Vláda se na nich ale nedohodla. Důvodem bylo podle informací ČTK hlavně to, že sociální služby provozují převážně kraje, obce a neziskové či církevní organizace. Podle statistické ročenky předloni stát zřizoval 21 z celkem 3447 domovů, stacionářů, sociálních poraden a dalších služeb pro potřebné. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) řekla, že kabinet bude ještě s kraji o jejich podílu na dofinancování jednat.