Socha Koněva se přestěhuje jinam, má ji nahradit památník osvobození

Zastupitelé Prahy 6 ve čtvrtek schválili usnesení o nahrazení pomníku ruského maršála Ivana Koněva památníkem osvobození Prahy na konci druhé světové války. Na jeho návrh radnice vypíše otevřenou výtvarnou soutěž. Pro Koněvovu sochu chce najít jiné vhodné místo. Pro přemístění sochy hlasovalo 33 zastupitelů. Piráti navrhovali vyhlásit o soše referendum, to ale neprošlo. Jednání provázely protesty příznivců památníku.

Na dění kolem sochy Koněva reagovala i ruská vláda. Ruské ministerstvo zahraničí ve středu obvinilo české politiky z „vedení války proti symbolům vítězství nad fašismem“ a vyzvalo je, aby se nevysmívali památníku Koněvovi. Ministr kultury Vladimir Medinskij ve čtvrtek v rozhovoru pro agenturu RIA řekl, že vedení šestého pražského obvodu se postavilo na stranu chuligánů, špiní památku sovětských vojáků a vážně porušuje smluvní závazky Česka. Znovu také kritizoval starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře )TOP 09), kterého v jednom z minulých rozhovorů přirovnal k nacistickým gauleiterům, vůdcům regionálních odboček NSDAP.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ve středu řekl, že česká diplomacie připravuje další kroky v kauze. „My bychom měli především usilovat o to, aby takovéto záležitosti naše společnosti nerozdělovaly. To je přesně to, co i naši partneři možná i chtějí,“ podotkl šéf diplomacie. „Nesouhlasím s tím, jaká slova ze strany ruských představitelů v této záležitosti padají, myslím, že to nepřispívá k budování dobrých vztahů,“ dodal.

Koněvova bronzová socha v nadživotní velikosti je dílem sochaře Zdeňka Krybuse a architekta Vratislava Růžičky a byla odhalena 9. května 1980. Maršál Koněv se podílel na osvobození Prahy za druhé světové války. Svou roli však ale sehrál i při rozdrcení protestů v Maďarsku v roce 1956 či při výstavbě berlínské zdi. Přisuzuje se mu také podíl na zpravodajské činnosti před invazí vojsk zemí Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968.