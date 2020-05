Sobotní nárůst případů covidu-19 nejnižší za osm týdnů

V Česku přibylo v sobotu 18 prokázaných případů nemoci covid-19. To je nejnižší denní přírůstek od 9. března. Laboratoře ale v sobotu otestovaly jen 3862 lidí. Průměr za celý tento týden je 6515 testů denně. Celkem bylo od začátku epidemie provedeno 257.678 testů, které prokázaly přítomnost koronaviru u 7755 lidí. Z nemoci covid-19 se dosud vyléčilo 3471 pacientů. 245 lidí zemřelo. Nejvíce nakažených evidují hygienici v Praze, a to 1751. To je přes 128 případů na každých 100.000 lidí. Na druhém místě s minimálním odstupem za hlavním městem je při zohlednění počtu obyvatel Karlovarský kraj se 127 lidmi s covidem-19 na 100.000 obyvatel.