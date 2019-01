Sníh uzavřel některé horské cesty, trvá kalamitní stav v dodávkách proudu

V Ústeckém kraji zůstávají zavřené kratší úseky silnic v Krušných horách. Pro Děčínsko vyhlásili energetici v noci kalamitní stav, který nadále platí. V terénu jsou i hasiči, likvidují stromy popadané na silnice. Cestáři nabádají řidiče k velké opatrnosti. Kalamita stále na Božím Daru. Podle aktuálních informací z krajského úřadu stojí v abertamské zatáčce policejní hlídka. V určitou dobu shromáždí místní obyvatele, autobusy a zásobování a přivolaný sypač kolonu odvede do Božího Daru. Zajištěn je také průjezd záchranářů. Turisty policie vrací zpět. Také v Libereckém kraji nepřestává sněžit, silný nárazový vítr může na silnicích vytvářet sněhové jazyky a závěje. Řidiči by měli být velmi opatrní a hlavně do hor se vyplatí přibrat sněhové řetězy i lopatu. Už třetí den je kvůli sněhu pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny uzavřena silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska.

Na severu Čech stále trvá kvůli sněžení kalamitní stav v dodávkách proudu. Energetici ale od středečního večera do čtvrtečního rána snížili počet odběrných míst bez elektřiny z 13.000 na 9000. Kalamitní stav platí pro Jablonecko a Semilsko v Libereckém kraji a Děčínsko v Ústeckém kraji. Problémy s výpadky proudu byly kromě severočeských oblastí také na jihu Čech, v Krušných horách či na Vysočině.