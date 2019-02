Sníh omezil auta, vlaky i letadla, na Moravě se zvedají řeky

Husté sněžení v Čechách komplikovalo dopravu na silnicích, železnici a v MHD, omezilo také provoz na pražském Letišti Václava Havla. Silničáři vyslali do terénu veškerou techniku, situaci jim ale komplikoval vítr, neustávající sněžení či uvízlé kamiony. Těžký sníh lámal stromy a větve. Kvůli poruchám na vedení se dopoledne ocitlo bez elektřiny přes 20.000 odběratelů společnosti ČEZ hlavně v Plzeňském a Středočeském kraji a na 13.000 zákazníků EON hlavně na jihu Čech. Sněžení se má pozvolna přesunout z Čech na Moravu. Na východě země mezitím kvůli tání sněhu a dešti stoupají hladiny řek, kulminovat mají v pondělí.

Od rána nejvíce nasněžilo na Šumavě, kde připadlo zhruba 20 centimetrů sněhu, v jižních Čechách či v jižněji položených částech Středočeského kraje deset až 15 centimetrů sněhu. Husté sněžení zasáhlo i další české kraje, nad Prahou mohli lidé ráno pozorovat bouřku. Komplikovaná situace byla na jihu Čech, kde mokrý sníh vyvracel stromy do silnic, na železnici i do elektrického vedení. Také doprava ve středních Čechách byla kvůli silnému sněžení komplikovaná. Policie evidovala desítky nehod, většinou bez větších následků. Potíže měly příměstské autobusy, některé kvůli počasí nevyjely. Problémy byly i na železnici.

Z pražského letiště v Ruzyni bylo odkloněno kvůli sněhové nadílce sedm letů, a to do Vídně a do Brna. Některé spoje se již do Prahy vrátily. Letiště i v hustém sněžení je v provozu, kvůli odklízení sněhu z přistávací a vzletové dráhy ale některé lety nabraly zpoždění až několik desítek minut. V Praze měly problémy také autobusy MHD, sníh navátý na výhybkách způsobil potíže i na pražském železničním uzlu.