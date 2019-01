Sníh odřízl Boží Dar, vypadává elektřina, kloužou silnice

Husté sněžení a vítr znemožnily dopravu do krušnohorského Božího Daru a způsobily výpadky dodávek elektřiny v tisících domácností. Tvoří se sněhové jazyky, na horách i závěje, hasiči zasahují u nehod na kluzkých vozovkách. Uzavřeny byly všechny silnice do Božího Daru včetně sousedního hraničního přechodu do Německa. Kvůli problémům na rakouské straně byl dopoledne omezen průjezd přes hraniční přechod Dolní Dvořiště. Některé silnice jsou stále uzavřené pro kamiony, klouzat mohou dálnice.

Těžký sníh láme stromy a větve, hasiči k nim měli desítky výjezdů hlavně v Libereckém kraji a na Vysočině. Kvůli poruchám na elektrickém vedení je bez proudu 11.000 míst. Spadlé stromy zastavily provoz na některých železničních tratích. Řidiči by měli jezdit podle silničářů velmi opatrně. Extrémně špatné podmínky jsou ve vyšších polohách Krušných hor. Na Božím Daru ráno ve sněhové vánici několik aut zcela zapadlo.