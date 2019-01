Sněžení a vítr odřízly v ČR od elektřiny přes 11.000 odběratelů

Kvůli sněžení a silnému větru je v Česku bez elektrického proudu přes 11.000 odběratelů. Společnost ČEZ Distribuce k dnešním 11:00 evidovala 25 poruch na vysokém napětí a další poruchy na nízkém napětí, přičemž nejvíce jsou postiženy horské oblasti Libereckého a Královéhradeckého kraje. Nejčastější příčinou poruch jsou stromy a větve, které pod tíhou sněhu popadaly na vedení. Jak sdělila mluvčí ČEZ Soňa Holingerová, v terénu jsou stovky pracovníků, kterým opravy ale komplikuje nepřístupný terén. K dispozici proto mají těžkou techniku, čtyřkolky nebo sněžné skútry a vybaveni jsou i sněžnicemi.

Vedle energetiků počasí přidělalo práci i silničářům, policistům a hasičům. Řada silnic je špatně průjezdná a například v okolí Božího Daru na Karlovarsku jsou všechny silnice do odvolání uzavřeny, včetně hraničního přechodu do Německa. ČTK o tom informoval starosta Božího Daru Jan Horník. Podle něj by řidiči měli situaci respektovat a do hor by neměli jezdit.