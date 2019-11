Sněmovnu čeká boj o míru zpřísnění postihu za týrání zvířat. Skupina poslanců původně novelou trestního zákoníku navrhovala zpřísnit z pěti na osm let trest vězení za týrání zvířat nebo provozování množíren. Sněmovní ústavně právní výbor ale toto zvýšení o tři roky odmítl. Předkladatelé novely proto kompromisně doporučili maximální sazbu zpřísnit alespoň o rok. Předlohu podalo osm desítek poslanců. Kvůli nárůstu počtu množíren novela zahrnuje i postih pro právnické osoby. Kritici z řad poslanců pokládají navrhované tresty vzhledem k postihům za jiné závažné činy za příliš vysoké. Podle Heleny Válkové (ANO) nyní osmiletý trest vězení hrozí například za vraždu novorozence jeho matkou. Do závěrečného kola schvalování by se pak novela měla dostat zřejmě v prosinci.