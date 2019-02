Sněmovní výbor vyzval komisi, aby připravila návrh k udržitelnosti penzí

Sněmovní sociální výbor vyzval novou důchodovou komisi, aby se zaměřila hlavně na příjmy systému penzí. Měla by předložit návrh opatření k dlouhodobé udržitelnosti důchodové soustavy v Česku. Usnesli se na tom členové výboru poté, co jim ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) odborný tým pro spravedlivé důchody představila. Především zástupci opozičních stran nebyli se zadáním týmu spokojeni. Nová důchodová komise by se měla věnovat problému nižších penzí žen a dřívějším penzím pro náročné profese. Podle některých členů výboru jsou to jen kosmetické úpravy a podstatné je zajistit udržitelnost systému i pro příští generace seniorů.

Resort práce spočítal, že systém penzí by se beze změn mohl propadnout do výrazného deficitu po nástupu silné generace 70. let do důchodu. Při zmrazení důchodového věku na 65 letech by schodek mohl v roce 2060 činit 3,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP). K podobným závěrům dospělo ve svých propočtech i ministerstvo financí či Národní rozpočtová rada. Ta si za to vysloužila ostrou kritiku od premiéra Andreje Babiše (ANO) i odborů či zaměstnavatelů. Výsledky označili za strašení.