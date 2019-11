Sněmovna se postavila proti plánům na splavnění Berounky

Dolní tok Berounky o délce čtyř desítek kilometrů zřejmě nebude možné splavnit. Sněmovna schválila zrychleně už v úvodním kole poslaneckou novelu zákona o vnitrozemské plavbě, která kvůli dopadům na životní prostředí vyřazuje úsek řeky ze seznamu významných vodních cest využitelných k dopravě. Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu. Změna se týká Berounky od 37. říčního kilometru do přístavu v Praze-Radotíně. Zatímco ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) se k novele postavil neutrálně, ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) ji podpořil. Se splavněním části Berounky nesouhlasí obce a pražské městské části v okolí jejího dolního toku. Úpravy řeky pro motorové lodě by podle nich zhoršily dopady povodní a charakter krajiny kolem řeky, která si dosud uchovala přirozené koryto.