Sněmovna schválila vysílání českých vojenských letadel na Slovensko

Česko a Slovensko si budou moct vypomáhat při hlídání vzdušného prostoru. Návrh schválila ve čtvrtek Poslanecká sněmovna. Obě země tak budou moct navzájem vysílat do vzdušného prostoru vojenská letadla. Až deset pilotů z jedné země pak může zasáhnout na území druhého státu proti případnému narušiteli vzdušného prostoru. Mohlo by se to stát třeba při únosu civilního letadla, kterým by se teroristé chystali zaútočit. Země by si taky mohly pomoct při ochraně vzdušného prostoru, pokud by to nezvládaly vlastními silami.

Návrh už dřív schválil český Senát i slovenská Národní rada.