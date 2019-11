Sněmovna schválila větší ochranu klientů realitních kanceláří

Realitní kanceláře budou moci poskytovat úschovu peněz klientům, klienti o ni ale budou muset písemně požádat. V novém zákoně o realitním zprostředkování to schválila Sněmovna. Zákon nyní dostane k posouzení Senát. Zákon má podle vlády víc chránit klienty realitních kanceláří, zlepšit fungování realitního trhu a také stanovuje požadavky na makléře a jejich činnost. Makléři by měli být podle vládního návrhu bezúhonní, kvalifikovaní a pojištění, měli by mimo jiné sdělit klientům výši své provize za zprostředkování prodeje či pronájmu nemovitosti. Zákon má mimo jiné zamezit tomu, aby si makléř nárokoval provizi od prodejce i kupujícího. Předloha upravuje i náležitosti zprostředkovatelské smlouvy, která bude muset být výhradně písemná a nebude klienta zavazovat k pořízení či prodeji nemovitosti. Makléři budou muset podle předlohy sdělit zájemci závady nemovitosti, což ale podle kritiků není v praxi splnitelné.

V Česku bylo podle údajů Českého statistického úřadu ke konci loňského roku 14.602 podnikatelských subjektů, které se hlásily ke zprostředkovatelské činnosti. Na jednoho makléře tak připadá asi 720 obyvatel, což je nejméně v Evropě. V Německu, které je v tomto žebříčku evropských zemí na posledním místě, je počet obyvatel na makléře desetkrát vyšší.