Sněmovna schválila rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ

Pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu se možná rozšíří. Změnu ústavy, která to má umožnit, schválila Sněmovna. Nyní ji musí schválit ještě Senát, kde obdobné pokusy v minulosti neuspěly. Schválená novela z pera poslanců Pirátů rozšiřuje pravomoci úřadu tak, že by mohl kontrolovat i hospodaření s dalšími veřejnými penězi. Mohl by také prověřovat hospodaření firem, v nichž mají stát nebo samosprávy většinový podíl. Nejvyšší kontrolní úřad nyní prověřuje jen hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Kontrolu hospodaření jiných subjektů než státu, tedy i obcí a krajů, může podniknout v případě, kdy hospodaří se státním majetkem.

Koho přesně bude smět NKÚ kontrolovat, stanoví až související novela zákona o NKÚ, kterou má Sněmovna schvalovat vzápětí po ústavní novele. Podle ní by NKÚ mohl prověřovat například hospodaření České televize nebo Českého rozhlasu. Podle dosavadních informací by měla Sněmovna závěrečné hlasování o doprovodné novele odložit a vyčkat na to, jak s novelou ústavy naloží Senát.