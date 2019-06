Sněmovna schválila rozšíření EET na řemeslníky a další obory

Elektronická evidence tržeb se zřejmě rozšíří i na další obory, které pod ni dosud nespadaly, například na řemeslníky nebo lékaře. Někteří menší podnikatelé budou mít možnost evidovat tržby bez připojení k internetu. Současně s tím se některé služby nebo vodné a stočné přesunou do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty. V novele zákona o evidenci tržeb to i přes odpor opozice schválila Sněmovna. Za podpory vládní ČSSD a přes nesouhlas ministerstva financí poslanci při závěrečném hlasování z povinnosti evidovat tržby vyřadili sociální služby. Předlohu nyní dostane k projednání Senát. Dá se očekávat, že senátoři k ní budou mít výhrady a zřejmě ji Sněmovně vrátí. Novelu v závěrečném hlasování podpořilo 102 poslanců, zapotřebí jich bylo 96.

Sněmovna v závěrečném hlasování schválila přesun audioknih a elektronických knih do desetiprocentní sazby DPH z nynějších 21 procent. Zvýšila limit tržeb v hotovosti, do něhož budou moci podnikatelé využívat papírovou evidenci tržeb. Vláda původně navrhovala 200.000 korun, Sněmovna ho zvýšila na 600.000 korun ročně. Poslanci také přes nesouhlas ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) výraznou většinou vyřadili z evidence tržeb předvánoční prodej sladkovodních ryb. Evidenci tržeb nebude podléhat předvánoční prodej sladkovodních ryb ve dnech 18. až 24. prosince v takové provozovně, kde se uskutečňují pouze takovéto tržby. S návrhem přišel Pavel Kováčik (KSČM) a ztotožnil se s ním i rozpočtový výbor.

Na návrh vlády se do nejnižší sazby DPH přesouvá například vodné a stočné, stravovací služby, úklidové práce nebo domácí pečovatelské služby, které dosud spadají do sazby 15 procent. Do nejnižší sazby předloha zařazuje opravy oděvů, obuvi, kol nebo kadeřnické služby, které jsou v základní sazbě 21 procent. Stejně tak se z nejvyšší do nejnižší sazby přesouvá točené pivo. Ministryně Schillerová opakovaně ujišťuje, že její úřad prostřednictvím cenového výměru dohlédne na to, aby se snížení DPH na vodné promítlo do nižší konečné ceny pro spotřebitele.