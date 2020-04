Sněmovna schválila prodloužení nouzového stavu do konce dubna

Vláda může prodloužit nouzový stav do 30. dubna. Sněmovna s tím souhlasila kvůli současné koronavirové krizi. Kabinet chtěl původně prodloužení do 11. května. Opozice ale požadovala kratší dobu. Marek Benda z ODS navrhoval maximálně dva týdny navíc. Politici ale také poukazovali na to, že Sněmovna se může v případě potřeby opět sejít a nouzový stav prodloužit. Debata trvala víc než 5 hodin. K prodloužení byl nutný souhlas poslanců.

Na základě nouzového stavu vláda zprvu vydávala většinu opatření k omezení svobody pohybu nebo k uzavření velké části obchodů a zákazu nabízení řady služeb. Následně je ale přeměnila na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Na nouzovém stavu zůstává založen zákaz vycestování obyvatel ČR do ciziny a zákaz vstupu cizinců do Česka. Stav nouze také umožňuje státu rychle nakupovat například zdravotnické ochranné prostředky. Nemusí se řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek.