Sněmovna schválila prodloužení nouzového stavu do 17. května

Nouzový stav v Česku potrvá do neděle 17. května. Rozhodla o tom Sněmovna podle návrhu KSČM. Vláda původně navrhovala prodloužení stavu nouze do 25. května, kdy končí většina opatření přijatých proti šíření epidemie koronaviru. Kabinet v žádosti varoval před tím, že pokud by omezení skončila najednou, hrozilo by "závažné riziko významného zhoršení epidemiologické situace". Sněmovna to ale odmítla. Neprošel ani návrh opozice, která naopak chtěla prodloužit nouzový stav jen o týden nebo deset dní. Její zástupci vinili kabinet z toho, že postupuje protiprávně a navíc chaoticky, a to i při postupném uvolňování restrikcí.