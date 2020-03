Sněmovna schválila pozastavení EET na dobu nouze a tři měsíce

Elektronická evidence tržeb se pozastaví na dobu vyhlášeného stavu nouze a následující tři měsíce. Žádný podnikatel tak nebude muset evidovat své tržby a úřady tuto povinnost nebudou kontrolovat. Vládní návrh ve stavu legislativní nouze schválila Sněmovna. Tento krok souvisí s vládními opatřeními proti šíření nového typu koronaviru. Pro zákon hlasovalo 96 z 98 přítomných poslanců. Ministerstvu financí jde o to, aby omezilo návštěvy finančních úřadů poplatníky, kteří si tam kvůli třetí a čtvrté fázi EET musí dojít vyzvednout účtenky nebo autentizační údaje, popsala před poslanci ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Upozornila, že navíc nastává doba, kdy většina poplatníků z první i druhé fáze musí vyměnit své dosavadní certifikáty a získat nové autentizace. Ministerstvo proto chce, aby si pro ně nemuseli chodit.

Stát patrně odpustí živnostníkům část záloh na sociální

pojištění

Stát zřejmě odpustí drobným podnikatelům minimální měsíční zálohy na sociální pojištění za půl roku od března do srpna. Zálohy nebudou muset hradit v tomto období vůbec, byť by byly vyšší. Odvody doplatí až při ročním zúčtování. Předpokládá to vládní návrh zákona, který zrychleně ve stavu legislativní nouze schválila Sněmovna. Opoziční ODS neprosadila rozšíření úlevy tak, aby platila až do prosince. Předlohu ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident Miloš Zeman. Zákon sníží příjmy z pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zhruba o 15,1 miliardy korun.

Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné zřejmě nebudou muset hradit půl roku ani odvody na zdravotní pojištění. Odvody od března do srpna jim budou do výše minimální zálohy zcela odpuštěny.