Sněmovna schválila novou úpravu úhrad zdravotnických prostředků. Novela o veřejném zdravotním pojištění by měla lidem ušetřit podle vlády stamiliony korun na spoluúčasti, víc pomůcek bude bez doplatků. Předchozí úhradová pravidla zrušil Ústavní soud ke konci roku. Pokud by nová úprava nebyla od ledna účinná, hrozil by podle kabinetu nárůst spoluúčasti o více než miliardu korun. Sněmovna chce novelou, kterou nyní budou posuzovat senátoři, navíc snížit výdaje za léky některým invalidům. Od roku 2020 by neměli na doplatcích vydat více než 500 korun ročně invalidní důchodci s invaliditou třetího stupně a invalidé s uznanou invaliditou ve druhém a třetím stupni, kterým úřady penzi nepřiznali kvůli krátké době pojištění. Nyní do tohoto limitu spadají jen senioři starší 70 let.