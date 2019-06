Sněmovna rozšířila pravomoci zpravodajských služeb

Zpravodajské služby pravděpodobně získají více pravomocí, aby mohly nakládat se záznamy v informačních systémech. Sněmovna návrh schválila. Předloha má dát tajným službám možnost lépe zabezpečit skryté identity prostřednictvím záznamů v informačních systémech. Mohly by také získávat a zpracovávat digitální fotografie a indentifikátory lidí vedených v některých informačních systémech. Zpravodajci by tak mohli vytvořit vlastní systém hledání osob podle obličejů. Chráněné bankovní údaje by zpravodajci mohli získat po svolení soudu i bez vědomí konkrétní banky. Nyní totiž narážejí na problém v případě, kdy banka nemá prověřeného pracovníka, jenž by mohl s tajnou žádostí nakládat. Informace budou moci služby získat podle novely tak, že o ně požádají prostřednictvím subjektu, který má sám oprávnění, tedy České národní banky. Novela dále počítá s prodloužením doby platnosti povolení pro použití zpravodajské techniky z nejvýše tří na maximálně čtyři měsíce.