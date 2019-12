Sněmovna projedná zřízení komise k cizím vlivům ve středu

O zřízení vyšetřovací komise k možnému vlivu autoritářských režimů na dění v Česku by Sněmovna mohla rozhodnout ve středu. Návrh prosadila v rámci změn programu schůze poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová. Lidovec Marek Výborný naopak neuspěl s požadavkem, aby poslanci pokračovali ve středu v úvodní debatě o zrušení budoucí povinné maturitní zkoušky z matematiky. Čtyři desítky poslanců vznik komise navrhly už loni v listopadu. Opětovná diskuse o komisi vyvstala poté, co server Aktuálně.cz uvedl, že úvěrová společnost Home Credit proplatila téměř 2000 hodin práce PR agentuře C&B Reputation Management za zlepšování obrazu komunistické Číny u české veřejnosti. Home Credit k tomu uvedl, že nenajímal ani nepoptával v Česku služby, aby prosazoval zájem jakékoli cizí země. Společnost patří do skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Proti zřízení komise vystupují poslanci SPD a KSČM. Nejsilnější vládní hnutí ANO o svém postoji ještě nerozhodlo. Návrh na ustavení sněmovní vyšetřovací komise "pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému" podepsali před více než rokem zástupci TOP 09, Pirátů, lidovců a STAN a také jednotlivci z ODS, ANO a ČSSD. Zrušení plánované povinné maturity z matematiky poslanci zatím jen rozjednali. Debata o vládní a obdobné pirátské předloze bude pokračovat až příští rok. Povinná zkouška z matematiky má být podle platného zákona zavedena už od roku 2021.