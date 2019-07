Sněmovna projedná zavedení mírné tolerance alkoholu u vodáků a cyklistů

Zavedením mírné tolerance alkoholu u vodáků by se dnes měli zabývat poslanci. Novelu jim před časem vrátil Senát. Ten navrhuje, aby se mírnější podmínky rozšířili taky na cyklisty. S tím ale část Sněmovny nesouhlasí. Jeden z autorů původního sněmovního návrhu, poslanec Pirátů Lukáš Bartoň věří, že novela projde aspoň s novými pravidly pro vodáky. Pokud Sněmovna novelu schválí, vodáci by nově mimo hlavní plavební toky mohli vypít dvě desetistupňová piva. Stejně by to mohlo platit i pro cyklisty, a to na cyklostezkách a silnicích třetí třídy.