Sněmovna přerušila debatu o prodloužení dovolené na pět týdnů

Sněmovna přerušila úvodní debatu o návrhu KSČM na prodloužení základní výměry dovolené pro zaměstnance z nejméně čtyř na pět týdnů. Odklad do středy příštího týdne prosadili sami předkladatelé. Jejich novele zákoníku práce patrně hrozilo zamítnutí. Občanští demokraté neuspěli s požadavkem, aby se poslanci k diskusi o dovolené vrátili až potom, co se na jejím prodloužení shodne tripartita. Zaměstnavatelé jsou zásadně proti. Komunisté poukazují na to, že zaměstnanci, jejichž odměňování je závislé na státním rozpočtu, mohou čerpat pět týdnů ročně už nyní. Novela by podle nich nynější nerovnost odstranila. Stanislav Grospič (KSČM) kritiky nabádal k tomu, aby šli pracovat na linku do automobilky a zjistili, do kolika let to vydrží.