Sněmovna podpořila zavedení elektronických dálničních známek

Čeští řidiči si možná budou moct kupovat elektronické dálniční známky. Papírové kupony by tak mohly skončit. Uvádí to novela zákona o pozemních komunikacích, kterou v úvodním kole podpořila Poslanecká sněmovna. Poplatky za jízdu po dálnici by mohli řidiči platit prostřednictvím internetu nebo mobilní aplikace. Kupony se budou kontrolovat pomocí kamer a případně i mýtných bran. Novela zákona plánuje, že se elektronické známky v Česku zavedou od roku 2021.

Ministerstvo dopravy si od zavedení elektronických známek slibuje zvýšení příjmů z dálničních poplatků o 220 milionů korun ročně. Zároveň by měly klesnout i provozní náklady, a to až o 120 milionů korun za rok.