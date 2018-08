Sněmovna podpořila návrh na pomalejší růst platů politiků

Růst platů poslanců, senátorů, ministrů a dalších ústavních činitelů by mohl být od příštího roku pomalejší, než stanoví nyní platný model výpočtu. Sněmovna dnes podpořila a propustila do dalšího kola projednávání vládní návrh, který má podle svého zdůvodnění zbrzdit zvyšující se rozdíl mezi platy představitelů státní moci a ostatních lidí placených z veřejných rozpočtů. Platy ústavních činitelů se podle návrhu od příštího roku sice mají zvýšit, ale pouze v návaznosti na růst průměrné hrubé mzdy v nepodnikatelské sféře. Nezvýší se koeficient, kterým se tato mzda násobí. Pokud by se zákon nezměnil, znamenalo by to podle Pirátů nárůst platů až o pětinu. Právě Piráti navrhli tento bod zařadit na program dnešního jednání. Pro letošní rok představuje základní plat poslance a senátora bez příplatků a náhrad 75.900 korun. Předseda výboru pobírá 106.700 korun a předseda Sněmovny nebo Senátu a premiér mají 203.600 korun hrubého.