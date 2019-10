Sněmovna opět nerozhodla o návrhu na zvýšení daní

Sněmovna se opět nedostala ke schvalování vládního návrhu, který především zvyšuje spotřební daně z lihu a tabákových výrobků. Dnešek byl už třetím pokusem. Pokračovaly rozsáhlé kritické projevy opozičních poslanců, kteří se přeli s vládními poslanci hlavně o nových pravidlech daňové uznatelnosti technických rezerv pojišťoven. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) už dříve označila postup opozice za obstrukci. Debata nad daňovým balíčkem by měla pokračovat v pátek. Předtím by se ale měla uskutečnit jiná mimořádná schůze svolaná z popudu ODS. Sněmovna by na ní měla schvalovat zvýšení rodičovského příspěvku. Nynější mimořádnou schůzi, která má na programu vedle daňového balíčku také schvalování vyššího rodičovského příspěvku, svolaly koaliční strany ANO a ČSSD spolu s KSČM. Chtějí tak prosadit schválení balíčku, zatímco opozice se tomu brání.

Daňový balíček především zvyšuje spotřební daně z lihu a tabákových výrobků. Piva ani vína se zvýšení daní netýká. Zvýšit se má i zdanění hazardu. Vláda argumentuje tím, že chce omezit dostupnost cigaret a alkoholu, a snížit tak negativní dopady na zdraví lidí. Opozice ji obviňuje z toho, že chce jen víc peněz do rozpočtu. Zvýšit se má i poplatek za vklad do katastru nemovitostí, součástí změn je na druhé straně například osvobození od daně z nemovitých věcí u ploch, které souvisí s ochranou životního prostředí a ochranou krajinných prvků, například u remízků. Mezi nejvíce kritizované části daňového balíčku patří navrhovaný nový způsob zdanění technických rezerv pojišťoven. Nově mají být daňově uznatelné jen rezervy do výše stanovené evropskou směrnicí Solvency II. Ministryně Schillerová opakovaně argumentuje tím, že jde o odstranění výjimky, kterou žádný jiný sektor ekonomiky nemá.